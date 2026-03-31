No início de março, Barcelona foi o palco mundial da inovação no setor tecnológico com a Mobile World Congress. Os principais players da indústria e delegações com responsáveis de todos os cantos do mundo reuniram-se em Espanha para explorar oportunidades, dar a conhecer os seus projetos-bandeira e olhar para o futuro, numa altura em que a incerteza é o elemento comum entre muitos destes grupos.

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Integrado na conferência, por onde passaram mais de 105 mil participantes, esteve também o 4YFN, que nos últimos anos se tornou um dos eventos de referência do panorama europeu de startups. Com o tema “Infinite AI”, foi uma oportunidade para acompanhar a delegação portuguesa liderada pela Startup Portugal, no âmbito do seu programa Business Abroad. O que procuram as startups num evento desta natureza, os desafios colocados pela inteligência artificial e o mundo daqui a quatro anos foram alguns dos temas em destaque. E robôs. Muitos robôs.

Este conteúdo conta com o apoio da Startup Portugal e do PRR.

Sabe mais sobre o Plano de Recuperação e Resiliência aqui: https://recuperarportugal.gov.pt/

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