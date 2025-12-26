Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O inimigo israelita, com a colaboração dos Estados Unidos e o apoio contínuo do Ocidente, continua os seus crimes na Palestina e no Líbano e as suas violações contra a Síria", condenou al-Houthi no seu discurso, divulgado pela agência noticiosa oficial do movimento dos rebeldes Huthis, Saba.

Esta foi a primeira aparição pública em 47 dias de al-Houthi, cujo movimento tem sido alvo de ataques aéreos israelitas que resultaram na morte de destacados líderes políticos e militares.

Em meados de outubro, o chefe do Estado-Maior, Muhammad Abdelkarim al-Ghamari, morreu na sequência de ferimentos sofridos num ataque israelita em agosto.

Para al-Houthi "perante estes assassínios e violações, os inimigos querem que não haja reação e que isso se torne um facto consumado".

"A riqueza da Palestina está a ser saqueada, e é lamentável que alguns países árabes se tenham tornado clientes, comprando ao inimigo israelita o que ele rouba dessa riqueza", realçou o líder iemenita.

"Reafirmamos continuamente o nosso apoio inabalável ao povo palestiniano", concluiu o líder.

Os Houthis interromperam os seus ataques durante o breve cessar-fogo anterior na guerra em Gaza.

Posteriormente, tornaram-se alvo de uma campanha de ataques aéreos que durou semanas, ordenada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, antes de este declarar que tinha sido alcançado um cessar-fogo com os rebeldes.

O cessar-fogo em vigor na guerra em Gaza desde 10 de outubro fez com que os Houthis voltassem a suspender os seus ataques.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.