Conheça a chave vencedora de 6 de fevereiro do Euromilhões. São 39 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio 0012/2026 do Euromilhões sorteada hoje é composta pelos números 1-17-19-34-42 e pelas estrelas 5 e 8.
Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.
