O estudo revela que quase um terço dos inquiridos manifesta uma visão nostálgica do período colonial, apesar de o processo de descolonização ter terminado há cerca de cinco décadas. A percentagem contrasta com a posição maioritária da sociedade portuguesa após o 25 de Abril, que associou o fim do império colonial à consolidação da democracia.

De acordo com os dados da sondagem, a opinião favorável à manutenção das colónias é mais expressiva entre determinados grupos etários e perfis sociopolíticos, sugerindo clivagens geracionais e ideológicas na forma como o passado colonial é avaliado. Uma parte significativa dos inquiridos associa esse período a uma maior projeção internacional de Portugal, enquanto críticos alertam para a desvalorização das dimensões de violência, exploração e desigualdade inerentes ao colonialismo.

"Em comparação internacional, Portugal surge como o país com maior percentagem de respostas favoráveis à manutenção de um império colonial, acima do Reino Unido (27%) e dos Países Baixos (26%). Os autores sublinham que estes dados apontam para uma relação ambivalente com o passado imperial, simultaneamente marcada pela rejeição e pela valorização simbólica", lê-se no artigo.