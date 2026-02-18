Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Norm., marca portuguesa de roupa interior menstrual sustentável, conseguiu financiar a abertura da sua nova loja no Porto em tempo recorde: 30 mil euros em apenas 30 minutos.

A campanha, realizada através da plataforma de crowdlending Goparity, reuniu 188 investidores de oito países europeus e demonstra o potencial do financiamento comunitário para marcas em crescimento com propósito social e ambiental.

Crowdlending vs banca ou o capital de risco?

A rapidez do financiamento não foi totalmente acidental. A Goparity e a Norm. anunciaram previamente a data e hora de abertura da campanha às suas comunidades, gerando expectativa. Ainda assim, a dimensão da resposta surpreendeu.

Sarah Cohen, Gestora de Marketing e Conteúdo da Goparity, explica que centenas de pessoas estavam online em simultâneo, permitindo financiar o projeto de forma tão rápida que deixou muitos interessados de fora. O perfil dos participantes revelou a convergência de duas comunidades: clientes da Norm. que quiseram tornar-se também investidores da marca, e investidores habituais da Goparity que procuram projetos com impacto.

Os investimentos variaram entre os 10 e 2500 euros, com um valor médio de 159 euros, refletindo uma participação diversificada e inclusiva típica de campanhas com forte envolvimento comunitário.

Uma característica que distingue o crowdlending das formas tradicionais de financiamento é combinar acesso a capital com envolvimento direto da comunidade. Ao contrário da banca, que tende a ser mais rígida, ou de modelos como business angels e capital de risco, que implicam frequentemente perda de controlo ou diluição do capital, o financiamento da comunidade permite às empresas crescerem com maior autonomia, transparência e proximidade com quem acredita no projeto, explica Sarah Cohen.

Para marcas como a Norm., este modelo tem um impacto particularmente transformador. Uma campanha pública não é apenas uma forma de angariar financiamento, mas também um momento de ativação que transforma clientes em parceiros e aprofunda a relação com o ecossistema da marca.

A loja que quer ser “mais do que uma loja”

A nova loja no Porto não será apenas um espaço comercial. Catarina Barreiros, cofundadora da Norm., explica a visão por trás do projeto.

“A loja do Porto vai funcionar, não apenas como loja, mas também como um espaço onde a comunidade Norm., no seu verdadeiro sentido, vai ganhar forma. Teremos um gabinete onde profissionais de saúde da mulher acompanharão as nossas clientes. Queremos ser um espaço de partilha entre mulheres, onde existe o extra de poderem encontrar uma diversidade de roupa interior confortável, bonita e que acompanha cada fase do ciclo e da vida das mulheres.”

Até o estúdio de arquitetura escolhido para desenhar o espaço reflete esta filosofia de comunidade: é liderado por mulheres que são também clientes da Norm.

A comunidade faz parte da nossa identidade de marca. Acreditamos em estratégias de co-criação e decisões ‘bottom-up’. Quem melhor do que mulheres que já conhecem e acompanham a Norm., que fazem parte da nossa comunidade, para saber aquilo que a comunidade procura?

A métrica mais importante para a marca não é nenhuma de impacto ambiental direto, mas a taxa de recompra. A fidelização das clientes significa que o produto funciona e que há confiança na marca e compreensão do seu impacto.

No mercado competitivo de produtos menstruais sustentáveis, a Norm. garante destacar-se por uma combinação específica: funcionalidade, estética e produção 100% portuguesa.

Aquilo que ainda hoje distingue a Norm. é o mesmo que nos levou, há quatro anos, a decidir criar a marca: não existe uma marca de roupa interior (menstrual) que faça peças que realmente funcionem, mas que sejam tão bonitas e delicadas como roupa interior ‘normal’ e que seja totalmente feita em Portugal.

Através de absorventes mais finos mas com grande capacidade de absorção, rendas delicadas mas resistentes, e materiais como o Tencel, a marca oferece uma solução com os melhores materiais do mercado, produzidos por mãos experientes em Portugal. Mas num mercado onde o greenwashing é cada vez mais comum, como garantir que o impacto é real?

A Goparity tem critérios rigorosos para isso. Sarah Cohen explica que para um projeto ser financiado na plataforma, não basta declarar boas intenções: tem de contribuir concretamente para pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Todas as empresas passam por análise rigorosa de risco e sustentabilidade, garantindo que o impacto é uma dimensão estruturante do investimento, não apenas um argumento de marketing.

Catarina Barreiros deixa claro que esta não será a última colaboração com a Goparity e que o foco imediato está na internacionalização. A marca quer mostrar ao mundo a qualidade da indústria têxtil portuguesa, que vê encerrar portas todos os anos.

A melhor forma que temos de apoiar a nossa indústria é continuar a produzir cá e tentar produzir cada vez mais, e isso só é possível através da internacionalização. Temos de chegar a novos clientes em novos mercados. Levar o Made in Portugal às bocas do mundo e mostrar que a nossa indústria está viva e de boa saúde. Não competimos com preço, mas competimos com experiência, qualidade e proximidade, explica a cofundadora da Norm.

O mundo está mais atento ao setor?

A aposta da Norm. insere-se num movimento global de inovação no acesso a produtos de higiene feminina. Pelo mundo, surgem diferentes abordagens para resolver o mesmo problema: enquanto o papel higiénico gratuito é regra em casas de banho públicas, os produtos menstruais raramente estão disponíveis.

Na Austrália, a startup On the House está a democratizar este acesso através de dispensadores gratuitos financiados por publicidade. Os dispensadores incluem ecrãs digitais de 32 polegadas que exibem anúncios, transformando casas de banho em canais publicitários e gerando receita para pagar os produtos orgânicos e biodegradáveis que distribuem. Já com parcerias com nove marcas, a On the House está presente em estádios e espaços de entretenimento, com planos de expansão para universidades, locais de trabalho e ginásios.

Portugal, através da Norm., escolheu um caminho diferente: em vez de um acesso gratuito subsidiado por publicidade, produzem produtos premium sustentáveis que as mulheres escolhem comprar pela qualidade, conforto e valores da marca. São duas respostas válidas ao mesmo desafio, mostrando que o mercado da saúde íntima está, finalmente, a evoluir para responder às necessidades das mulheres.

