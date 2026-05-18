Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os meios de comunicação estatais chineses, Xi Jinping destacou que a cooperação bilateral entre os dois países se tem “aprofundado e consolidado continuamente”, numa altura em que se assinalam 30 anos da parceria estratégica sino-russa.

O jornal estatal chinês Global Times afirmou que as visitas consecutivas dos presidentes dos Estados Unidos e da Rússia mostram que Pequim está a tornar-se “o centro da diplomacia global”. A publicação sublinhou que é “extremamente raro, na era pós-Guerra Fria, um país receber os líderes dos EUA e da Rússia na mesma semana”.

As relações entre China e Rússia intensificaram-se desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022. O comércio bilateral atingiu níveis recorde, com a China a comprar mais de um quarto das exportações russas. As importações chinesas de petróleo russo têm garantido receitas de centenas de milhares de milhões de dólares a Moscovo, ajudando a sustentar o esforço de guerra no conflito ucraniano.

De acordo com dados do Centre for Research on Energy and Clean Air (Centro de Investigação sobre Energia e Ar Puro, em tradução livre), citado pelo The Guardian, Pequim comprou mais de 367 mil milhões de dólares em combustíveis fósseis russos desde o início da invasão em grande escala.

A segurança energética tornou-se uma prioridade estratégica para a China, sobretudo após a crise no Médio Oriente ter interrompido o transporte de petróleo através do estreito de Ormuz.

Apesar da crescente proximidade entre Moscovo e Pequim, a guerra na Ucrânia teve pouca relevância pública nas conversações entre Donald Trump e Xi Jinping na semana passada. As discussões entre Washington e Pequim centraram-se sobretudo no comércio, em Taiwan e na situação no Médio Oriente.

Durante a visita, Xi Jinping alertou Trump para o risco de conflito em torno de Taiwan caso a questão não seja tratada “de forma adequada”. O presidente norte-americano afirmou ainda não ter decidido se aprovará um acordo multimilionário de venda de armas norte-americanas a Taiwan, uma decisão que poderá ter impacto direto nas relações entre Washington e Pequim.

Analistas internacionais consideram que Taiwan poderá estar no centro das discussões entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Joseph Webster, investigador do Atlantic Council (Think-tank norte-americano), defendeu que Pequim poderá procurar reforçar os acordos energéticos com Moscovo para garantir o abastecimento em caso de um eventual conflito futuro envolvendo Taiwan.

Nesse contexto, a Rússia continua a pressionar a China para avançar com o projeto do gasoduto “Power of Siberia 2”, que acrescentaria 50 mil milhões de metros cúbicos de capacidade à rede energética existente entre os dois países.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.