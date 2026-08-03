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O Ministério da Educação confirmou que o início do ano letivo para os alunos do 3.º ciclo do ensino básico decorrerá entre os dias 11 e 15 de setembro, mantendo o calendário inicialmente previsto.

A confirmação surge depois de o Governo ter decidido adiar o arranque das aulas do ensino secundário para 21 de setembro, na sequência dos problemas registados no processo de classificação dos exames nacionais. Na altura desse anúncio, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitira que a data de início das aulas do 3.º ciclo também poderia ser revista, hipótese que acabou por não se concretizar.

Já para os alunos do 1.º e 2.º ciclos, o calendário nunca esteve em causa, mantendo-se o início das atividades escolares na segunda semana de setembro, podendo o arranque prolongar-se até à terça-feira seguinte.

Além da manutenção das datas para o 3.º ciclo, o Ministério anunciou que os professores deste nível de ensino ficarão dispensados de classificar os exames nacionais da época extraordinária, marcada para os dias 3, 4, 7 e 8 de setembro. A exceção aplica-se apenas aos docentes que manifestem expressamente disponibilidade para desempenhar essa função.

Na carta, o ministro defende que a manutenção do calendário, conjugada com a dispensa da classificação dos exames extraordinários para os professores do 3.º ciclo, permitirá compatibilizar a realização dessas provas com um início do ano letivo organizado e estável, respondendo às preocupações manifestadas pelos diretores.

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