Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Embora se recomende frequentemente atingir 10.000 passos diários, os cientistas descobriram que a partir dos 3.000 passos já é suficientes para atrasar as alterações cerebrais e o declínio cognitivo associados ao Alzheimer, revela o The Guardian.

A investigação, publicada na revista Nature Medicine, analisou 296 pessoas entre os 50 e os 90 anos, inicialmente sem défices cognitivos, acompanhadas com avaliações anuais, pedómetros e exames PET para medir os níveis das proteínas amiloide-beta e tau, ambas associadas à doença. Os resultados mostraram que quem caminhava 3.000 a 5.000 passos por dia apresentou um atraso médio de três anos no declínio cognitivo, enquanto aqueles que atingiam 5.000 a 7.000 passos diários tiveram um atraso de até sete anos.

Entre os participantes com níveis elevados de amiloide no início do estudo — portanto, mais propensos ao Alzheimer —, os mais ativos apresentaram uma acumulação mais lenta de tau e um declínio cognitivo mais gradual. Pelo contrário, os sedentários revelaram progressão mais rápida da doença. Apesar de os cientistas não poderem descartar a hipótese de que o Alzheimer em fase inicial reduza a atividade física (causalidade inversa), os dados apontam para um efeito protetor do exercício.

A autora principal, Wai-Ying Yau, sublinhou que pequenas alterações no estilo de vida podem trazer benefícios duradouros: “Mesmo que alguém já apresente amiloide no cérebro, a atividade física pode abrandar o ritmo de declínio. ”Ainda não se sabe exatamente como o exercício atua, mas os investigadores destacam melhor circulação sanguínea, menor inflamação e aumento de hormonas e fatores de crescimento como possíveis mecanismos.

Para a Julia Dudley, da Alzheimer’s Research UK, o estudo fornece “uma imagem mais clara de como a atividade física diária pode apoiar a saúde cerebral e influenciar as causas subjacentes do Alzheimer”. Apesar de defender mais ensaios clínicos para confirmar a relação causal, reforça que mudanças simples, como caminhar diariamente, podem manter o cérebro saudável por mais tempo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.