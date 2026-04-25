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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para Portugal continental um dia marcado pela subida das temperaturas máximas, embora com condições de instabilidade, especialmente no interior, onde são esperados aguaceiros e trovoadas.

De acordo com a previsão, o céu estará geralmente pouco nublado, tornando-se temporariamente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até ao final da manhã e nas regiões interiores durante a tarde. É precisamente neste período que poderão ocorrer aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada.

Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em vários pontos do litoral Norte e Centro e em vales do interior.

Em Lisboa, o cenário será mais estável, com céu pouco nublado, vento moderado de noroeste e possibilidade de neblina matinal. A temperatura máxima deverá registar uma ligeira subida. Já no Grande Porto, o dia começa com nevoeiro ou neblina, seguindo-se céu pouco nublado e subida das temperaturas.

Quanto ao estado do mar esperam-se ondas entre 1 e 1,5 metros, com a temperatura da água entre os 14 e os 16 graus. Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro e a água do mar poderá atingir os 17 graus.

Na Madeira, o céu apresentará períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas. O vento será fraco a moderado de nordeste. No Funchal, predominam também os períodos de céu muito nublado.

Nos Açores, o tempo será variável entre os três grupos. No grupo Ocidental, prevêem-se períodos de céu muito nublado com abertas. No grupo Central, poderão ocorrer aguaceiros fracos, sobretudo durante a madrugada e manhã. Já no grupo Oriental, são esperados períodos de chuva nas primeiras horas do dia, com melhoria gradual durante a tarde e condições favoráveis à formação de neblinas.

As temperaturas nos Açores deverão variar entre os 13 e os 19 graus, dependendo da ilha.