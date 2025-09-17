O treinador de 62 anos tem proposta para assinar contrato até final da temporada e pode regressar ao futebol português 21 anos depois de ter deixado o FC Porto e 25 anos depois de ter orientado o Benfica, o seu primeiro clube como treinador.

Qual a notícia?

José Mourinho está muito perto de regressar ao Benfica, onde começou a carreira de treinador principal, na longínqua temporada de 2000/2001. Ao que o 24notícias apurou, o técnico português tem na sua posse uma proposta para assinar pelas águias até final da presente época.

As negociações começaram logo na noite de terça-feira, pouco tempo depois da derrota dos encarnados com o Qarabag, para a Liga dos Campeões. Mário Branco, diretor geral das águias, e amigo próximo de José Mourinho, com quem trabalhou no Fenerbahçe, da Turquia, encetou as negociações e chegou a um pré-acordo com o treinador português de 61 anos.

Mourinho já reagiu?

Sim. E disse que não pode dizer que não ao Benfica, embora não confirme o acordo total.

"Perguntaram-me se podia estar interessado em. Eu disse que sim, que poderia ter interesse. O Benfica oficialmente perguntou-me se eu estaria interessado e disse que quando voltasse a Portugal teria todo o gosto em falar com as pessoas. Se eu voltar ao Benfica, não é uma celebração de carreira nem os 25 anos depois, nem um regresso a casa", disse aos jornalistas, numa altura em que um adepto lhe colocou um cachecol das águias.

E o que aconteceu a Lage?

Bruno Lage vai rescindir nas próximas horas com o Benfica e não receberá qualquer indemnização, correspondente aos salários que tinha em vigor até junho de 2026, apurou o 24notícias.

A saída dos encarnados foi acordada em pouco tempo com Rui Costa, presidente dos encarnados, e Bruno Lage fez questão de dizer ao líder das águias que não queria receber mais nada até final do seu contrato.

As únicas exigências de Bruno Lage dizem respeito apenas ao salário do presente mês, setembro, e ainda aos prémios que tem direito a receber, nomeadamente a recente conquista da Supertaça, diante do Sporting.

Refira-se que Bruno Lage recebia no Benfica cerca de dois milhões de euros por temporada. Já com a época em curso e os meses de julho e agosto pagos, faltando agora o correspondente a setembro, as águias poupam mais de um milhão de euros com a saída de Bruno Lage.

A maior 'despesa' dos encarnados será com a equipa técnica de Bruno Lage, que exige receber a totalidade do contrato até 2026.