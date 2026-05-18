Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pela primeira vez em mais de 20 anos de história, os Prémios SAPO abriram a votação ao público em cinco categorias: Melhor Campanha Publicitária, Melhor Parceiro de Notícias, Melhor Parceiro de Desporto, Melhor Parceiro de Cultura e Lifestyle e Melhor Parceiro Local.

O 24notícias está nomeado para Melhor Parceiro de Notícias e a votação do público pode ser feita aqui.

Além dos prémios atribuídos pelo público, a edição deste ano inclui ainda nove categorias avaliadas por um júri especializado, abrangendo áreas como Display, Vídeo, Content Marketing, Performance, Connected TV, Omnicanal, Utilização de Tecnologia, Responsabilidade Social e Podcast de Marca. Serão também atribuídos os prémios de Melhor Campanha do Ano, Melhor Anunciante e Agência do Ano.

O júri é composto por profissionais do mercado publicitário nacional, entre os quais Carla Bota, Carla Rodrigues, Duarte Durão, Fábio Polido, Filipe Neves, João Santos, Maria Carvalho, Mariana Lorena, Sandra Alvarez, Susana Silva e Tiago Simões.

Os vencedores dos Prémios SAPO serão revelados no dia 29 de maio.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.