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De acordo com a informação publicada pelo IPMA, estão em perigo muito elevado os concelhos de Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro; Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ourém, Alcanena e Ferreira do Zêzere, em Santarém; Batalha, Marinha Grande, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, no distrito de Leiria; Penela, Miranda do Corvo e Pampilhosa da Serra, em Coimbra; Vila de Rei, em Castelo Branco; e ainda Bragança e Mogadouro, no distrito de Bragança.

O IPMA indica também que vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança se encontram em perigo elevado de incêndio rural.

O índice de risco de incêndio, calculado diariamente pelo IPMA, tem cinco níveis, reduzido, moderado, elevado, muito elevado e máximo, e resulta da conjugação de vários fatores meteorológicos, como a temperatura do ar, a humidade relativa, a intensidade do vento e a precipitação registada nas 24 horas anteriores.

As autoridades continuam a apelar à adoção de comportamentos preventivos, lembrando que, em períodos de risco elevado e muito elevado, estão condicionadas ou proibidas diversas atividades em espaço rural, nomeadamente o uso de fogo e a realização de queimadas.

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