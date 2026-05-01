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A coleção pertence ao empresário Joe Lewis e à sua filha Vivienne, ligados ao Tottenham Hotspur, e inclui obras de alguns dos nomes mais relevantes da arte dos séculos XIX e XX: Gustav Klimt, Egon Schiele, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Francis Bacon, Lucian Freud, Chaïm Soutine e Gustave Caillebotte.

Segundo a Sotheby’s disse ao The Guardian, trata-se de um conjunto excecional de “obras de nível museológico”, muitas das quais não estavam no mercado há décadas e algumas nunca tinham sido leiloadas.

Entre os principais lotes está um retrato de Klimt, Bildnis Gertrud Loew (Gertha Felsőványi), datado de 1902, estimado entre 20 e 30 milhões de libras. A obra tem também uma história complexa: foi roubada pelos nazis em Viena durante a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, esteve em exposição em instituições de referência.

Outro destaque é uma obra de Egon Schiele, pintada quando o artista tinha apenas 19 anos, considerada um exemplo precoce do estilo que o tornaria famoso, e que poderá estabelecer um novo recorde para o artista, com uma estimativa entre 12 e 18 milhões de libras.

Também integra a coleção um quadro de Amedeo Modigliani, Homme à la pipe (Le notaire de Nice), que não era visto em público há cerca de 50 anos, igualmente avaliado entre 12 e 18 milhões de libras.

De Francis Bacon surge um raro duplo autorretrato de 1977, estimado entre 8 e 12 milhões de libras.

A Sotheby’s descreve o conjunto como uma das mais fortes concentrações recentes de pintura figurativa moderna, destacando a raridade e o valor histórico das peças. O responsável europeu da casa, Oliver Barker, afirmou que muitas destas obras “quase nunca aparecem no mercado”, o que aumenta significativamente o seu valor.

O leilão é também visto como um sinal de recuperação de confiança no mercado global da arte, depois de outros resultados fortes recentes em Londres. Em setembro anterior, outro leilão de uma coleção privada tinha atingido 101 milhões de libras, já considerado um recorde para uma venda de um único proprietário na cidade.

Joe Lewis desenvolveu a sua coleção ao longo de décadas, impulsionado por um interesse especial pela chamada “School of London”, que inclui artistas como Bacon e Freud. A sua coleção é descrita como centrada na figura humana e na expressão emocional.

Antes do leilão de junho, as obras serão exibidas em Nova Iorque e Londres. A Sotheby’s afirma que este poderá ser um dos momentos mais importantes de sempre para o mercado de arte moderno na Europa.