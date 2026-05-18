Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A canção foi também anunciada como hino oficial de apoio ao Fundo Global de Educação Cidadão da FIFA, iniciativa que pretende angariar 100 milhões de dólares até ao final do Mundial FIFA 2026 para promover o acesso à educação e ao desporto para crianças em todo o mundo.

No âmbito deste projeto, Shakira irá doar os royalties de “Dai Dai” ao fundo, enquanto a Sony Music irá igualar os primeiros 250 mil dólares angariados. A artista anunciou ainda que doará um dólar por cada bilhete vendido da próxima etapa da digressão Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

A cantora colombiana foi também confirmada como uma das protagonistas do espetáculo do intervalo da final do Mundial de 2026, marcada para 19 de julho, onde dividirá palco com Madonna e os BTS. Será a primeira vez que a final do torneio contará com um espetáculo de intervalo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.