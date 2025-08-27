A PSP explica em comunicado que "o modus operandi dos detidos consistia sobretudo na cobrança de valores superiores aos legalmente fixados, quer através da aplicação indevida de suplementos, quer pela exigência de montantes de viagem superiores aos registados no taxímetro", sendo que as vítimas eram, na maioria, "cidadãos estrangeiros, cuja dificuldade em comunicar na língua portuguesa e o desconhecimento das regras aplicáveis facilitavam a prática deste tipo de fraude".

A especulação consiste na prestação de serviços ou comercialização de bens a preços superiores aos legalmente estabelecidos, explorando situações de necessidade ou desconhecimento, em prejuízo dos consumidores.

Segundo a força policial este fenómeno "afeta negativamente a imagem do País e compromete a confiança no setor do turismo, sendo, por isso, especialmente prejudicial para a economia nacional".