A ação contou com a colaboração do Cuerpo Nacional de Policía e permitiu desmantelar uma organização criminosa transnacional, ativa desde 2023, dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína e haxixe em Portugal e Espanha, por via marítima e terrestre, para posterior distribuição na Península Ibérica.

Foram cumpridos 11 mandados de busca domiciliária, tendo sido apreendido um vasto arsenal, incluindo seis metralhadoras AK-47, uma pistola-metralhadora Skorpion, duas pistolas Glock 17, cerca de 1.300 munições, carregadores de grande capacidade e outros acessórios. As autoridades apreenderam ainda sete semirreboques, sete lanchas rápidas suspeitas de serem usadas no tráfico, 22 viaturas (maioritariamente de alta gama), cinco motociclos, bloqueadores de sinal, joias e relógios de luxo, uma quantia significativa em dinheiro, documentação falsa e equipamento informático e de comunicações.

A operação envolveu várias unidades da PJ, a GNR e a Autoridade Marítima Nacional, contando também com apoio internacional da Polícia Nacional de Espanha, da DEA dos Estados Unidos e do MAOC-N. Três dos detidos ficaram em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial, enquanto os restantes aguardam aplicação de medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.