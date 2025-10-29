No dia 28 de outubro de 2025, foi realizada uma mega-operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Esta ação, a mais letal da história da região, visava combater a expansão da fação criminosa Comando Vermelho e prender os seus líderes.

Quais os dados da operação?

Forças envolvidas: A mega-operação envolveu cerca de 2.500 agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com recurso a helicópteros, veículos blindados e drones;

Alvo: O objetivo era travar a expansão territorial do Comando Vermelho e prender líderes criminosos, sendo cumpridos mais de 250 mandados de prisão e busca;

Resultados: A operação resultou em intensos tiroteios, barricadas nas ruas e caos na cidade. A polícia apreendeu um grande arsenal de armas, incluindo mais de uma centena de espingardas.

Vítimas e consequências: O número de mortos está, neste momento, em 132. Embora o governo do estado tenha inicialmente confirmado 64 mortes (incluindo quatro polícias) no dia da operação, a Procuradoria Geral do estado elevou o número para 132 nesta quarta-feira.

Como foi a reação internacional?

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), António Guterres, declarou-se hoje "horrorizado" com a megaoperação no Rio de Janeiro contra o grupo criminoso Comando Vermelho em que já morreram 64 pessoas.

"Estamos horrorizados com a operação policial em curso nas favelas do Rio de Janeiro, que, segundo relatos, já resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo quatro agentes da polícia", escreveu na sua conta oficial da plataforma X.

De acordo com as Nações Unidas, "esta operação letal reforça a tendência de consequências extremamente mortais das ações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil".

"Recordamos às autoridades as suas obrigações ao abrigo do direito internacional dos direitos humanos e apelamos a investigações rápidas e eficazes".