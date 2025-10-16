Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a BBC, o novo cartão será recolhido esta quinta-feira pelo neto de Wilde, o escritor Merlin Holland, numa cerimónia que coincide com o 171.º aniversário de nascimento do autor.

A biblioteca descreveu a iniciativa como uma forma de “reconhecer as injustiças e o imenso sofrimento” que Wilde enfrentou após a sua condenação em 1895, quando foi excluído da sala de leitura do então Museu Britânico.

Os registos de junho desse ano, citados pela BBC, indicam de forma sucinta: “O senhor Wilde foi excluído da sala de leitura.” O escritor encontrava-se preso há três semanas, a cumprir uma pena de dois anos de trabalhos forçados, após perder um processo de difamação contra Lord Queensberry, pai de Lord Alfred Douglas (“Bosie”), o seu amante.

O novo cartão tem como data de validade o dia 30 de novembro de 1900, data da morte de Wilde, e simboliza, segundo o neto, um gesto de “perdão e reconciliação”. “É um gesto adorável, e estou certo de que o espírito do meu avô ficaria tocado e encantado”, declarou Holland à BBC Radio 4.

A Biblioteca Britânica conserva rascunhos manuscritos de algumas das obras mais célebres de Wilde, como "A Importância de Ser Ernesto", "Um Marido Ideal" e "Leque de Lady Windermere", bem como o manuscrito de "De Profundis", a carta que o autor escreveu a "Bosie" a partir da prisão.

Durante a entrevista, Holland revelou sentir-se “orgulhoso” do legado de Wilde, mas também “ligeiramente sobrecarregado” pela responsabilidade de o preservar. “Muitas pessoas escrevem-me a dizer o quanto o De Profundis significou para elas, sobretudo em momentos de desespero. É uma carta que continua a inspirar esperança”.

A presidente da instituição, Dame Carol Black, sublinhou que Wilde foi “uma das figuras literárias mais significativas do século XIX”. Ao voltarem a emitir o cartão, afirmou, a biblioteca procura não só honrar a memória do escritor, mas também reconhecer a injustiça e a perseguição que o escritor sofreu devido à sua orientação sexual.

Merlin Holland, que lançou recentemente o livro "After Oscar": The Legacy of a Scandal", receberá o cartão em nome do avô durante a cerimónia, marcada para esta quinta-feira, em Londres.

