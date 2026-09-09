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Um jornal de Newark está a investigar a possível existência de uma décima vítima portuguesa dos atentados de 11 de Setembro de 2001. A informação foi avançada pelo Luso-Americano, que procura confirmar a identidade de uma mulher de origem portuguesa que poderá ter morrido nos ataques.

A investigação está a ser conduzida pelo editor Henrique Mano, jornalista que participou na identificação das nove vítimas portuguesas ou lusodescendentes oficialmente reconhecidas até agora.

Segundo o jornalista, a mulher terá nascido em Brooklyn e vivido posteriormente em Nova Jérsia. O apelido de solteira seria Barbosa e, depois do casamento, terá passado a usar o apelido Costa.

"Entretanto, há um nome português que nós estamos a investigar. A confirmar-se seria a única mulher deste grupo e passariam a ser dez [vítimas]. Mas está a ser muito complicado [confirmar]", explicou Henrique Mano à Lusa.

A mulher não terá filhos e a família residiria em Brooklyn. O jornalista procura agora estabelecer contacto com o marido para confirmar a identidade e perceber se existem elementos que permitam relacioná-la oficialmente com as vítimas dos atentados.

Atualmente, estão identificadas nove vítimas portuguesas ou de origem portuguesa, todas homens. A eventual confirmação de uma décima vítima acrescentaria uma mulher à lista de portugueses e lusodescendentes mortos nos ataques ao World Trade Center.

A investigação acontece a poucos dias do 25.º aniversário dos atentados de 11 de Setembro, que provocaram cerca de três mil mortos em Nova Iorque, Washington e na Pensilvânia.

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