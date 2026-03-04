O incidente também deixou 78 feridos, acrescentaram as autoridades. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas ou a nacionalidade dos passageiros afetados.

Equipes de resgate marítimo e aéreo foram mobilizadas para procurar sobreviventes, com operações concentradas nas imediações do local do ataque. O governo do Sri Lanka declarou estado de alerta na costa e reforçou a vigilância para prevenir novos incidentes.

Ainda não há confirmação oficial sobre a autoria do ataque ou os motivos, mas o episódio ocorre num contexto de tensão crescente no Golfo Pérsico e nas rotas marítimas estratégicas de petróleo e gás.