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A Unilabs inaugura esta quinta-feira, no Porto, uma nova área de Medicina Nuclear, concluindo um investimento global superior a 10 milhões de euros no Centro de Diagnóstico Integrado. A unidade realiza 85% dos exames de Medicina Nuclear a utentes do SNS.

Com cerca de 4000 metros quadrados, o centro tem capacidade para receber até 1.000 utentes por dia e reúne sete áreas de diagnóstico, incluindo Medicina Nuclear, Análises Clínicas, Radiologia, Cardiologia, Gastrenterologia, Anatomia Patológica e Genética.

A nova área disponibiliza exames PET-CT e cintigrafias, abrangendo áreas como oncologia, cardiologia, tiroide, sistema linfático e doenças osteoarticulares. Na Radiologia, a unidade dispõe ainda de equipamentos de Ressonância Magnética com Inteligência Artificial e Deep Learning.

Segundo a Unilabs, a atividade do centro aumentou 40% em 2026 face ao ano anterior, enquanto o número de exames cresceu 17%. A unidade recebe cerca de 600 utentes por dia, num total aproximado de 130 mil por ano.

A inauguração inclui também a nova Clínica TRUST Fluvial, parceira da Unilabs, com 30 consultórios e cerca de 40 especialidades. Em 2026, realizou mais de 11 mil consultas e 10 mil sessões de fisioterapia.

A cerimónia decorre esta quinta-feira, às 17h30, com a presença da secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, e do presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte.

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