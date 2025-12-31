Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Já não é necessário ser milionário para possuir uma obra de Pablo Picasso: por apenas 100 euros, qualquer pessoa tem a oportunidade de ganhar o retrato de 1941, Tête de femme.

A Fundação Francesa para a Investigação sobre Alzheimer anunciou recentemente este sorteio, cujo produto das receitas servirá para financiar estudos sobre esta doença, uma das principais causas de morte e incapacidade a nível global, diz o The Guardian.

Intitulado “1 Picasso por 100 Euros”, o projeto é descrito como pioneiro e uma extensão natural do legado do artista, segundo Olivier Picasso, neto do pintor.

O sorteio foi concebido por Péri Cochin, produtora televisiva francesa e proprietária da empresa de loiça Waww La Table. A ideia surgiu ao observar a mãe a organizar eventos de angariação de fundos.

Após contacto com Olivier Picasso, amigo de infância de Cochin, e com a aprovação da administração e do espólio de Picasso, foi reservado o quadro de 1941 na galeria Opera, que receberá perto de 1 milhão de euros após o sorteio.

A família apoiou imediatamente o projeto, não só pelo prestígio da obra, mas também pelo destino do dinheiro angariado.

De recordar que a doença de Alzheimer não tem cura nem tratamento capaz de travar ou inverter o seu progresso.

O objetivo é vender 120.000 rifas, arrecadando 11 milhões de euros para investigação sobre Alzheimer. O sorteio ocorrerá na leiloeira Christie’s em Paris, a 14 de abril. Caso não sejam vendidos bilhetes suficientes para cobrir o valor da pintura, todos os participantes serão reembolsados.

